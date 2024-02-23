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07:25, 23 февраля 2024Мир

Китай предупредил Лондон об ответных мерах на санкции

Посольство Китая предупредило Лондон об ответных мерах на санкции

Фото: Hannah McKay / Reuters

Пекин сделает все для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний. Об этом предупредило посольство КНР в Лондоне, передает РИА Новости.

«Мы заявляем британской стороне, что любое действие, наносящее ущерб интересам Китая, будет решительно пресечено китайской стороной», — говорится в сообщении.

Так диппредставительство введенные Великобританией санкции против китайских компаний в рамках мер против России. В список попали компании, базирующиеся в Китае. В частности, в список попали Finder Technology LTD, JUHANG Aviation Technology (Shenzhen) Co. Limited и Beijing Micropilot Flight Control Systems Co. LTD. Лондон объяснил решение «поддержкой» провидимой Россией специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против России, в которые включены производители боеприпасов, компании по производству электроники, торговле алмазами и нефтью. Под ограничительные меры также попали три компании из КНР, две из Беларуси, по одной из Турции и ОАЭ. Вслед за США британцы ввели санкции и против «Арктик СПГ 2».

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      Марина Совина
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