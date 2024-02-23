Дания объяснила задержку с передачей F-16 Украине

Премьер Дании Фредериксен: истребители F-16 могут быть переданы Украине весной

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объяснила задержку с передачей F-16 Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мы Украина».

По ее словам, причина техническая. Политик подчеркнула, что необходима серьезная инфраструктура для обслуживания F-16. Она добавила, что первые истребители могут быть переданы Вооруженным силам Украины уже весной.

«Мы начали проведение обучения пилотов (ВСУ) в августе. Обучение происходит очень быстро и очень хорошо», — отметила Фредериксен.

Ранее датский премьер-министр заявила, что все ненужное оружие необходимо отдать Киеву для Вооруженных сил Украины. Дания, в свою очередь, отдаст украинской армии артиллерию. Фредериксен также призвала принять Украину в НАТО и Европейскую союз по ускоренной программе вступления.

Также Германия пообещала оказывать военную помощь Украине в виде снаряжения и обучения украинских военных на протяжении ближайших десяти лет.