Запад продолжит оказывать Украине помощь по вступлению в ЕС

ЕС выделит 50 млрд евро Киеву и продолжит оказывать помощь по вступлению в союз

Запад продолжит оказывать Украине финансовую поддержку и помощь по вступлению в ЕС, говорится в заявлении председателей Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента. Текст документа приводится официальном сайте ЕК.

В заявлении говорится, что ЕС начнет переговоры о вступлении Украины, при этом поможет ей финансово в размере 50 миллиардов евро. Планируется, что эти деньги будут поступать в течение 2024-2027 годов. Этой суммы будет достаточно, чтобы Украина удовлетворила насущные потребности, модернизировала институты и восстановила экономику.

Решение о начале переговоров о возможном членстве в ЕС Украины и Молдавии приняли 14 декабря 2023 года. Статус кандидатов на членство Украина и Молдавия получили в июне 2022 года. Однако в Евросоюзе не раз подчеркивали, что это был скорее жест моральной поддержки.

Ранее Евросоюз опубликовал новый список ограничительных мер против России. Они коснулись 194 физических и юридических лиц.