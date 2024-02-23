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15:54, 23 февраля 2024Наука и техника

Фейковые AirPods стали самыми популярными наушниками у россиян

Аналитики GFK: реплика AirPods стала самыми популярными наушниками у россиян

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

Самыми популярными наушниками у россиян по итогам прошлого года стали реплики AirPods. Об этом сообщил «Коммерсант» с ссылкой на аналитиков агентства GFK.

Всего за указанный период в стране было реализовано 157 тысяч наушников, представляющих собой реплику Apple. Вторую строчку по популярности заняла имитация AirPods Max — наушники Hoco W35, которых продали в количестве 73 тысяч экземпляров.

Популярность оригинальной продукции наушников Apple в России была намного ниже: в 2023 году россияне купили 20 тысяч AirPods. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков объясняет это высокой стоимостью оригинала, а также более узким каналом продаж. Реплики реализуются в больших объемах как на маркетплейсах, так и в рознице, напомнил он.

Ранее стало известно, что самым популярным смартфоном Apple в 2024 году оказался iPhone 15 Pro Max, самая дорогостоящая модель бренда. В первом полугодии на эту модель придется до 45 процентов продаж всех новых iPhone.

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      Лилиана Набиуллина
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