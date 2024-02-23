Крупный пожар охватил два дома в Валенсии

В Валенсии произошел крупный пожар в 14-этажном жилом доме

В многоэтажном жилом доме в Валенсии произошел крупный пожар. Об этом сообщает местная газета Il Post.

По меньшей мере, четыре человека погибли, еще 20 считаются пропавшими без вести. Рядом со зданием развернут полевой госпиталь. Пострадавших и жителей дома также разместили в близлежащей школе.

Уточняется, что возгорание произошло в 14-этажном здании, внутри которого расположено 138 квартир, в которых проживает около 450 человек. Кроме того, пламя охватило соседнее здание. По предварительной информации, причиной быстрого распространения огня мог стать материал, из которого состоит фасад небоскреба. Издание отмечает, что здание было построено в 2008 году, когда испанское законодательство еще разрешало использование этого материала в строительстве.

Вечером 13 февраля крупный пожар начался в Анапе. Возгорание распространилось на площади в тысячу квадратных метров. В 12-этажном жилом доме пострадали 32 квартиры. Мансарда здания полностью обрушилась. Сотрудникам МЧС России удалось полностью ликвидировать пожар утром 14 февраля.