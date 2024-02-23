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23:07, 23 февраля 2024Экономика

«Газпром экспорт» подал иск в суд к немецкой Uniper

«Газпром экспорт» подал в суд на «дочку» германской Uniper

Фото: Dado Ruvic / Reuters

«Газпром экспорт» направил иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Обращение датировано 21 февраля. Других подробностей заявления в картотеке нет.

В середине апреля 2023 года стало известно, что австрийская «дочка» «Газпрома» подала заявление в суд о реструктуризации в связи с банкротством — обязательства компании оцениваются в 31,4 миллиона евро (2,7 миллиарда рублей). Причиной банкротства Gazprom Austria GmbH послудило прекращение поставок природного газа со стороны компании из-за невозможности их оплаты с последующей конвертацией в рубли.

Ареста в отношении обязательств дочерней компании перед ее материнской компанией ООО «Газпром экспорт» добилась немецкая Uniper Global Commodities.

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      Юлия Мискевич
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