«Газпром экспорт» подал иск в суд к немецкой Uniper

«Газпром экспорт» подал в суд на «дочку» германской Uniper

«Газпром экспорт» направил иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Обращение датировано 21 февраля. Других подробностей заявления в картотеке нет.

В середине апреля 2023 года стало известно, что австрийская «дочка» «Газпрома» подала заявление в суд о реструктуризации в связи с банкротством — обязательства компании оцениваются в 31,4 миллиона евро (2,7 миллиарда рублей). Причиной банкротства Gazprom Austria GmbH послудило прекращение поставок природного газа со стороны компании из-за невозможности их оплаты с последующей конвертацией в рубли.

Ареста в отношении обязательств дочерней компании перед ее материнской компанией ООО «Газпром экспорт» добилась немецкая Uniper Global Commodities.