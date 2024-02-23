Глава Эквадора объяснил отказ передавать российское оружие США

Президент Нобоа: Эквадор не передал США оружие РФ из-за конфликта на Украине

Эквадор не стал отправлять старое российское вооружение в США из-за конфликта на Украине. Такую причину озвучил президент страны Даниэль Нобоа в интервью телеканалу CNN.

Глава государства подчеркнул, что страна не хочет быть частью конфликта, поэтому было принято такое решение. По его словам, он не был осведомлен о намерении американской стороны отправить полученное оружие на Украину. Эквадорский лидер признался, что был удивлен, когда услышал об этом.

Он указал на важность сотрудничества с Россией, назвав ее третьим по значимости торговым партнером Эквадора. Нобоа заверил, что эквадорская сторона не хочет нарушать международные соглашения.