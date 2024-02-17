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03:59, 17 февраля 2024Мир

Эквадор передумал поставлять российскую технику в США. Что заставило страну отказаться от многомиллионной сделки?

Посол Спринчан: Эквадор решил отказаться от поставок российской техники в США
СюжетПротесты в России

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Эквадор отказался поставлять российскую технику в США, сообщил посол России Владимир Спринчан.

Об этом он заявил по итогам встречи с президентом страны Даниэлем Нобоа. Дипломат рассказал, что эквадорская сторона стремится избежать участия в конфликте на чьей-либо стороне.

Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами

Владимир СпринчанПосол России

Он уточнил, что формально решение Эквадора будет озвучено в начале следующей недели.

Эквадор собирался обменять российскую технику на американские вертолеты Black Hawk

В январе этого года Нобоа сообщил о намерении эквадорского правительства обменять старую российскую и украинскую технику на новую из США. Стоимость сделки составляла 200 миллионов долларов. Планировалось, что обмен произойдет до конца января.

В рамках соглашения Эквадор хотел получить американские вертолеты UH-60A/L Black Hawk, чтобы использовать их в борьбе против террористических организаций, действующих в стране. Взамен Вашингтону были бы переданы вертолеты Ми-171 и Ми-17-1B.

Как предположило издание Pagina 12, переданную им технику США могут отправить на Украину. Эту версию подтвердил заместитель помощника американского госсекретаря по делам Западного полушария Кевин Салливан. Он рассказал, что Вашингтон намерен отправить российскую технику на Украину в качестве помощи.

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Говоря о сделке с Эквадором, Салливан также отметил готовность американской стороны сотрудничать с государством в сфере безопасности и углублять экономическое взаимодействие.

Россия восприняла сделку Эквадора с США как недружественный шаг

Ранее Спринчан предупреждал Эквадор, что Россия воспримет передачу российской и украинской техники США как недружественный шаг. По его словам, таким образом южноамериканская страна сделает «вклад в конфликт на Украине на одной стороне». Посол также отметил, что подобные намерения идут вразрез с позицией Эквадора по мирному урегулированию конфликта.

В свою очередь официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова назвала опрометчивым решение Эквадора. Она предположила, что на страну было оказано серьезное давление заинтересованными лицами извне.

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Соглашения Эквадора и Вашингтона также прокомментировали в Госдуме. Так, первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа увидел в отправке страной российской техники в США нарушение двусторонних договоренностей. «Эквадор, получая эту технику, подписывал документ-сертификат конечного пользователя, где он обязался использовать эту технику, не передавая ее никуда без согласия страны-поставщика», — пояснил депутат.

Президент Эквадора отреагировал на позицию Москвы, назвав ее «не совсем адекватной». Он также заявил, что страна передаст технику Вашингтону, невзирая на протест России. По его словам, российские власти ссылаются на то, что это военная техника, однако Эквадор доказал, что это металлолом.

В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно

Даниэль НобоаПрезидент Эквадора

При этом глава государства подчеркнул, что Эквадор не намерен разрывать отношения с Россией.

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      Марина Совина
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