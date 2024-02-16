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00:21, 17 февраля 2024Мир

В Эквадоре отменили решение о поставке российской техники в США

Посол: Эквадор отказался от поставок российской техники в США
Вертолет Ми-17

Вертолет Ми-17. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Эквадоре отменили решение о поставке российской техники в США, рассказал посол России после встречи с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагалось, что взамен советской и российской техники эквадорцы получили бы американские боевые вертолеты UH-60A/L Black Hawk.

США же полученное от Эквадора вооружение собирались отправить на Украину.

О планах сделки США и Эквадора стало известно в середине января.

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      Марина Совина
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