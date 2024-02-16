В Эквадоре отменили решение о поставке российской техники в США

Посол: Эквадор отказался от поставок российской техники в США

В Эквадоре отменили решение о поставке российской техники в США, рассказал посол России после встречи с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагалось, что взамен советской и российской техники эквадорцы получили бы американские боевые вертолеты UH-60A/L Black Hawk.

США же полученное от Эквадора вооружение собирались отправить на Украину.

О планах сделки США и Эквадора стало известно в середине января.