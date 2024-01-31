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13:17, 31 января 2024Мир

В Госдуме ответили на решение Эквадора передать США российскую военную технику

Депутат Чепа осудил решение Эквадора передать США российскую военную технику
СюжетПротесты в Москве
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на решение Эквадора передать США старую российскую военную технику. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудил подобные доставки и назвал их противоречащими двусторонним договоренностям.

Ранее Эквадор решил передать Вашингтону российскую военную технику вопреки протесту Москвы. Глава государства Даниэль Нобоа отметил, что российские власти ссылаются на то, что это военная техника, однако, по его словам, Эквадор доказал, что это металлолом. Позицию Москвы Нобоа назвал «не совсем адекватной».

«Конечно, России стоит на это реагировать. Это нарушение как соглашений с Эквадором, так и международных договоров по контролю за торговлей оружием. Эквадор, получая эту технику, подписывал документ-сертификат конечного пользователя, где он обязался использовать эту технику, не передавая ее никуда без согласия страны-поставщика», — сказал Чепа.

Это прямое нарушение, и за этим нарушением должны последовать штрафные санкции, которые должны быть прописаны в договоре. Это также нужно учитывать при заключении каких-либо других договоров с этой страной

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

17 января стало известно об обращении Даниэля Нобоа к властям Соединенных Штатов с просьбой о помощи на фоне развернувшихся в стране беспорядков и борьбы с наркомафией.

Беспорядки в Эквадоре начались в начале января после побега из тюрьмы главаря одной из крупнейших преступных группировок страны — «Лос-Чонерос».

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      Кирилл Садовский
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