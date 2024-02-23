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10:53, 23 февраля 2024Спорт

Главу Международного союза биатлонистов заподозрили в коррупции

Главу Международного союза биатлонистов Олле Далина заподозрили в коррупции

Фото: Petter Arvidson / Globallookpress.com

Главу Международного союза биатлонистов Олле Далина заподозрили в коррупции. Об этом сообщает NRK.

Уточняется, что он находится под следствием в Австрии. Его подозревают в занижении стоимости продажи телевизионных прав компании компании Infront. Сам швед отрицает обвинения.

«Они совершенно не обоснованы, и решительно опровергаю их все. Без колебаний предприму любые юридические шаги, необходимые для сохранения моего доброго имени и репутации», — заявил Далин, подчеркнув, что его официально не уведомляли о расследовании.

Далин возглавил IBU возглавляет организацию с 2018 года. На этом посту он сменил норвежца Андерса Бессеберга.

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      Алексей Гусев
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