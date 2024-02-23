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НХЛ - регулярный чемпионат
22:14, 23 февраля 2024Спорт

Игрок НХЛ опубликовал видео с неизвестным белым порошком

Хоккеист «Аризоны» Адам Ружичка опубликовал видео с неизвестным белым порошком
Адам Ружичка

Адам Ружичка. Фото: Sergei Belski-USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» Адам Ружичка опубликовал видео с неизвестным белым порошком. Об этом в соцсети X рассказал пользователь Камил Шрайбер.

Ружичка выложил историю в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), где заметна тарелка с белым порошком и пластиковой картой. 24-летний словак на кадрах употребляет неизвестное вещество.

Ружичка вскоре удалил видео, однако Шрайбер выложил запись экрана с историей хоккеиста. Сам игрок и клуб произошедшее не комментировали.

Текущий сезон регулярного чемпионата Ружичка начал в «Калгари Флэймс», за который провел 39 матчей, забросив три шайбы и отдав шесть результативных передач. Зимой форвард был отправлен на драфт отказов, откуда его забрала «Аризона». В новом клубе словак сыграл три матча, не отличившись результативными действиями.

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      Дарья Коршунова
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