Израиль пропустит партию муки в Газу после месяца блокировки поставок

Times of Israel: Израиль пропустит партию муки в сектор Газа от ВПП ООН

Власти Израиля согласились пропустить партию муки в сектор Газа после того, как более месяца блокировал поставки. Об этом сообщило издание Times of Israel.

Уточняется, что муку направит Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, а не Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), как раньше. Продукта хватит, чтобы кормить 1,5 миллиона жителей анклава в течение пяти месяцев.

По словам опрошенного изданием американского чиновника, после заключения новой договоренности поставку муки можно будет произвести сразу же.

Передача муки в Газу была заблокирована после того, как стало известно, что ее получатель — БАПОР. Израиль обвинял сотрудников агентства по делам беженцев в пособничестве ХАМАС. После этого его финансирование сократилось.