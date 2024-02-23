Китай пообещал принять меры в ответ на поставки оружия США Тайваню

МО Китая пообещало принять решительные меры из-за поставок оружия США Тайваню

Китай примет меры в связи с поставками американских вооружений Тайваню. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства обороны (МО) КНР Чжана Сяогана.

«Мы выступаем решительно против продажи американского оружия Тайваню, это твердая и ясная позиция», — заявил он. Пекин примет энергичные и решительные шаги в ответ на действия Штатов, чтобы защитить «национальный суверенитет и территориальную целостность».

Спикер оборонного ведомства подчеркнул, что США должны прекратить военные контакты с островом. «Мы настаиваем, чтобы американская сторона придерживалась принципа "одного Китая" и наших трех совместных коммюнике», — добавил Сяоган.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И потребовал, чтобы США сняли введенные против Пекина санкции. Он отметил, что Вашингтон должен объективно и рационально смотреть на развитие Поднебесной.