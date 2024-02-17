В Китае потребовали от США отмены введенных против Пекина санкций

Глава МИД Китая потребовал от США отменить введенные против Пекина санкции

Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном потребовал от Вашингтона отмены введенных против Пекина санкций. Об этом информирует китайское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

«Американская сторона должна объективно и рационально смотреть на развитие Китая, проводить позитивную и прагматичную политику в отношении Китая», — отметил Ван И.

Кроме того, он призвал Штаты придерживаться политики «одного Китая» и содействовать поддержанию мира в Тайваньском проливе.