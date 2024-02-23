Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:36, 23 февраля 2024Из жизни

Котенок залез на турецкого политика на совещании и попал на видео

Котенок залез на мэра турецкого города Бейкоз Мурата Айдына во время совещания
СюжетПожар в Москве:

Котенок залез на мэра турецкого города Бейкоз Мурата Айдына во время официального совещания. Инцидент попал на видео, которым политик поделился в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Айдын приурочил публикацию ко Всемирному дню кошек, который отмечается 1 марта. Известно, что питомца зовут Белла и она живет в муниципалитете.

«Это была наша первая встреча с Беллой. Это также был ее первый и последний опыт координационной встречи», — пошутил мэр. Он отметил, что кошка уже выросла и продолжает радовать хозяев вместе с братом (его кличку Айдын не раскрыл).

Ранее в Москве кот по кличке Кузя спас 10-летнего ребенка от пожара. Когда мальчик делал уроки, питомец начал хватать его и царапать, а потом привел в комнату, где вспыхнул огонь.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления

      Стала известна дата выхода нового альбома Аллы Пугачевой в России

      Россияне оценили работу Путина

      Делегация Израиля отправилась в Париж для консультаций по сделке с ХАМАС

      Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы

      Американский танк Abrams был замечен под Авдеевкой и попал на видео

      Сергей Лазарев помог с квартирой «диско-бабушке» из Сыктывкара

      Более сотни авто попали в ДТП из-за гололеда

      Котенок залез на турецкого политика на совещании и попал на видео

      Байден заявил о намерении США добиться снижения доходов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше