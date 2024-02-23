Котенок залез на турецкого политика на совещании и попал на видео

Котенок залез на мэра турецкого города Бейкоз Мурата Айдына во время совещания

Котенок залез на мэра турецкого города Бейкоз Мурата Айдына во время официального совещания. Инцидент попал на видео, которым политик поделился в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Айдын приурочил публикацию ко Всемирному дню кошек, который отмечается 1 марта. Известно, что питомца зовут Белла и она живет в муниципалитете.

«Это была наша первая встреча с Беллой. Это также был ее первый и последний опыт координационной встречи», — пошутил мэр. Он отметил, что кошка уже выросла и продолжает радовать хозяев вместе с братом (его кличку Айдын не раскрыл).

Ранее в Москве кот по кличке Кузя спас 10-летнего ребенка от пожара. Когда мальчик делал уроки, питомец начал хватать его и царапать, а потом привел в комнату, где вспыхнул огонь.