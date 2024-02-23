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10:06, 23 февраля 2024Мир

Макрон обсудит помощь Украине с европейскими лидерами

Reuters: Макрон 26 февраля обсудит увеличение помощи Киеву с партнерами в Европе

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон в начале следующей недели проведет встречу с некоторыми европейскими лидерами и представителями правительств. По данным Reuters, на ней планируется обсудить увеличение помощи Украине.

Мероприятие запланировано на 26 февраля. На встрече, проводимой спустя два года после начала украинского конфликта, будут обсуждать активизацию сотрудничества между странами по данному вопросу.

Французский лидер хочет дать понять России, что в Европе не устали от поддержки Украины, подчеркивает агентство со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Ранее на Украине захотели подписать договор в сфере безопасности с США до саммита НАТО. Само юбилейное мероприятие намечено на июль 2024 года. Внимание Киева в данный момент сосредоточено на голосовании Конгресса Штатов за пакет помощи.

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      Лилиана Набиуллина
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