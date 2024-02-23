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21:11, 23 февраля 2024Экономика

Минфин США ввел санкции против Тульского оружейного завода

Новый пакет санкций США затронул Тульский оружейный завод

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Новый пакет американских санкций затронул предприятие «Императорский Тульский оружейный завод». Об этом сказано в заявлении Минфина США.

Кроме завода, ограничения коснулись предприятия «НОВАТЭК-Мурманск». Ведомство не уточнило, что именно послужило основанием для введения данных санкций.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон вводит более 500 санкций против России. Также отмечалось, что будут ведены экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций «за оказание скрытой поддержки российской военной машины».

Ранее совет Евросоюза опубликовал заявление, в котором раскрыл подробности содержания 13-го пакета санкций против Российской Федерации. В перечень вошли 194 физических и юридических лица.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия научилась адаптироваться к западным санкциям,

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      Марина Совина
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