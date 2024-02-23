Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках ВСУ над Курской областью

Минобороны: средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны России в Telegram.

В оборонном ведомстве уточнили, что попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с применением беспилотников пресекли около 10:20 (мск).

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор российского региона Роман Старовойт сообщил, что системы ПВО сработали в небе над Курском. Он призвал граждан сохранять спокойствие.

20 февраля Министерство обороны Украины попросило 1,5 миллиарда долларов в качестве инвестиций в производство беспилотников.