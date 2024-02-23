Ивлеева влезла в многомиллионные долги

«КП»: Ивлеева задолжала 23,5 миллиона рублей за свой бар в Москве

Телеведущая Анастасия Ивлеева задолжала за свой бар в Москве 23,5 миллиона рублей. О том, что скандально известная звезда влезла в многомиллионные долги, сообщает газета «Комсомольская правда».

Ивлеева оказалась должна нескольким людям. Суд обязал компанию ведущей «Капельница Групп», созданную для открытия столичного бара, выплатить предпринимателю Александру Мокрову 15,85 миллиона рублей — столько звезда должна бизнесмену по договорам займа и кредита — а также госпошлины в размере 102 тысяч рублей.

Кроме того, «Капельница Групп» задолжала около 7 миллионов рублей ООО «Депо». Компания сдавала Ивлеевой помещение для бара, но не получила плату в полном объеме, после чего обратилась в суд. Истец потребовал взыскать с ответчика 5,9 миллиона рублей долга, неустойку за несвоевременное внесение арендной платы в размере 770 тысяч рублей и штраф за необоснованное расторжение договора в размере 3 миллионов рублей. Суд частично удовлетворил иск, изменив сумму штрафа на 300 тысяч рублей и обязав «Капельницу Групп» платить 70 тысяч госпошлины.

Отмечается, что суд признал компанию Ивлеевой банкротом.

Ранее Ивлеева впервые за долгое время опубликовала видео. Ведущая поделилась кадрами с концерта донецкого рэпера ОМ в Москве.