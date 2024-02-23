Названа стоимость базового набора на 23 февраля

Росстат: стоимость базового набора на 23 февраля оценивается в 660 рублей

Стоимость «базового» подарочного набора на 23 февраля в 2024 году оценивается в среднем в 660 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Набор включает в себя носки, пену для бритья, шампунь и бритву. Самым высоким при этом оказался ценник на пену — порядка 275 рублей. Наиболее доступными по цене стали одноразовые бритвы стоимостью 47 рублей за штуку. Среднюю цену шампуня оценили в 213 рублей, носков — в 126 рублей.

К подаркам в более высокой ценовой категории эксперты отнесли смарт-часы, за которые потребуется отдать в среднем 5,9 тысячи рублей, а также полугодовой абонемент в спортзал (15,7 тысячи). Бутылка коньяка обойдется почти в 1,5 тысячи, мужской рюкзак — в 2,4 тысячи.

Еще одна альтернатива — подарки, связанные с впечатлениями и эмоциями. Билет в музей будет стоить в среднем 424 рубля за двоих, поход в кино — 676 рублей (также на две персоны).

Ранее россиянам рассказали о ценах на подарки ко Дню святого Валентина. Стоимость букета цветов в среднем по России аналитики АТОЛ оценили в 1820 рублей, а мягкой игрушки — в 930 рублей.