Во Франции узнали о сгрызающих западную технику на Украине мышах

Figaro: западная техника недолговечна в условиях боевых действий на Украине

Военная техника, поставляемая Западом Украине, оказалась не подготовленной к реалиям фронта на Украине. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на французского военного.

Отмечается, что экологичные материалы, которые используются в западных боевых машинах, демонстрируют недолговечность в условиях боевых действий. По словам собеседника издания, некоторые защитные оплетки для электрических проводов сделаны из кукурузного волокна, в результате на некоторых машинах грызуны перегрызли провода.

Он также указал, что западная техника задумывалась для демонстрации передовых технологий «на витрине». «К счастью, у украинцев в запасах оставалась старая советская техника», — добавил источник газеты.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Ленте.ру» о трудностях эксплуатации западной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он пояснил, что поставляемая техника сильно отличается в вопросах обслуживания и управления, что делает ее эксплуатацию достаточно трудной для украинских военнослужащих. К недостаткам западной техники он также отнес неприспособленность к боевым действиям в наших условиях, даже если брать южное, а не северное направление.