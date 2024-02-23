Зеленский отказался от заключения новых минских соглашений

Зеленский: Украина не хочет повторять минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что речь идет не только о территориях, но о безопасности Украины. «Мы не верим в новые замороженные конфликты», — подчеркнул украинский лидер.

В 2022 году Зеленский отказался от выполнения Минских соглашений с Россией и выдвинул требования, составляющие так называемую формулу мира. Он потребовал выполнения ряда условий, среди которых полное прекращение огня, восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы и возвращение Украины к границам 1991 года.