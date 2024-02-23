Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нефтехимик
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Байер
Сегодня
22:30 (Мск)
Майнц
Германия - Бундеслига|23-й тур
Челси
Перенесён
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Вильярреал
Испания - Примера|26-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
09:30, 23 февраля 2024Спорт

Передача Овечкина помогла Вашингтону обыграть «Тампу» Кучерова

Передача Александра Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Тампу» Кучерова

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

«Вашингтон Кэпиталс» на выезде обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). О этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на 23 февраля и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В составе победителей результативной передачей отметился российский форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин. Голевой пас также сделал его соотечественник из «Тампы» Никита Кучеров.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 52 матча. Он забросил 16 шайб и сделал 26 результативных передач.

Кучеров является лидером гонки бомбардиров в нынешнем сезоне НХЛ. В 57 матчах он набрал 95 очков (36 голов и 59 передач).

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные уничтожили под Авдеевкой первую машину на базе танка Abrams. Официально ее у ВСУ не было

      Передача Овечкина помогла Вашингтону обыграть «Тампу» Кучерова

      В ВСУ пожаловались на безостановочные атаки России в зоне СВО

      Российский хоккеист оформил хет-трик в матче НХЛ

      Украинец нашел способ избежать мобилизации с помощью алкоголя

      Зеленский заявил об уверенности в поддержке народа

      Захарова высказалась о решении Литвы закрыть погранпункты для россиян

      Фитнес-эксперты рассказали об особенностях занятий спортом после 50 лет

      Оскорбивший Шольца посол Украины заявил об отсутствии сожалений

      Шойгу назвал условие победы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше