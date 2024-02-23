Передача Овечкина помогла Вашингтону обыграть «Тампу» Кучерова

Передача Александра Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Тампу» Кучерова

«Вашингтон Кэпиталс» на выезде обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). О этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на 23 февраля и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. В составе победителей результативной передачей отметился российский форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин. Голевой пас также сделал его соотечественник из «Тампы» Никита Кучеров.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 52 матча. Он забросил 16 шайб и сделал 26 результативных передач.

Кучеров является лидером гонки бомбардиров в нынешнем сезоне НХЛ. В 57 матчах он набрал 95 очков (36 голов и 59 передач).