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19:50, 23 февраля 2024Бывший СССР

Председатель Народного совета ДНР подшутил в ответ на попадание под санкции ЕС

Председатель НС ДНР Жога заявил, что положит пакет санкций в пакет с пакетами
СюжетСанкции против России:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Председатель Народного совета Донецкой народной республики (НС ДНР) Артем Жога ответил на попадание под санкции Европейского союза (ЕС) шуткой. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Жога сообщил, что узнал о своем попадании в санкционных список из новостей. Он добавил, что под санкции, помимо него, попали многие достойные люди.

« 13-й пакет санкций ЕС против России. То есть, такая, что называется, "чертова дюжина" коллективного Запада? Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?» — отреагировал председатель НС ДНР.

Ранее в МИД России заявили, что подготовили ответ на введение ЕС 13-го пакета санкций. Данные меры назвали незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы Совета Безопасности (СБ) ООН.

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      Анастасия Астахова
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