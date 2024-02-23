Председатель Народного совета ДНР подшутил в ответ на попадание под санкции ЕС
Председатель НС ДНР Жога заявил, что положит пакет санкций в пакет с пакетамиСюжетСанкции против России:
Председатель Народного совета Донецкой народной республики (НС ДНР) Артем Жога ответил на попадание под санкции Европейского союза (ЕС) шуткой. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
Жога сообщил, что узнал о своем попадании в санкционных список из новостей. Он добавил, что под санкции, помимо него, попали многие достойные люди.
« 13-й пакет санкций ЕС против России. То есть, такая, что называется, "чертова дюжина" коллективного Запада? Как там шутят? Ваш пакет санкций положим в наш пакет с пакетами?» — отреагировал председатель НС ДНР.
Ранее в МИД России заявили, что подготовили ответ на введение ЕС 13-го пакета санкций. Данные меры назвали незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы Совета Безопасности (СБ) ООН.