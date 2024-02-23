Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:50, 23 февраля 2024Интернет и СМИ

Путин подловил Блинкена на словах о бегстве его деда из России

Путин подловил госсекретаря США Блинкена на словах о бегстве его деда из России

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин мастерски подловил госсекретаря США Энтони Блинкена на словах о бегстве его прадеда из России в начале XX века. Об этом пишет турецкое издание dikGAZETE.

Во время интервью Путина журналисту Павлу Зарубину президент ловко уколол госсекретаря, ранее рассказывавшего, что его прадед сбежал из России в 1904 году. Глава государства назвал Блинкена «нашим парнем», так как тот против своей воли поддержал тезисы об истории Украины.

«Если посмотреть на то, что сказал госсекретарь США, многое становится понятным. Например, у нас в архивах есть информация, прадед Энтони Блинкена фактически покинул Российскую империю. Он родился где-то в Полтавской губернии, затем жил и уехал из Киева... И если Блинкен говорит, что его предок бежал из России от еврейских погромов, то по крайней мере он заявил, что в 1904 году Украины не было. Похоже, Блинкен — наш парень», — сказал Путин.

Материалы по теме:
«У русских и так много проблем» Американец о том, как он променял родину на Россию и обрел счастье
«У русских и так много проблем»Американец о том, как он променял родину на Россию и обрел счастье
6 марта 2020
«Путин — великий мужик» Он сбежал из Америки, чтобы стричь мужчин и спасти Россию
«Путин — великий мужик»Он сбежал из Америки, чтобы стричь мужчин и спасти Россию
14 ноября 2018

В материале отмечается, что ирония Путина была настолько тонкой, что американские политики даже ее не поняли.

Ранее в США заявили о растущей популярности Путина после интервью журналисту Такеру Карлсону. Реакция Запада на интервью только увеличила популярность политика, а также распространила его взгляды на широкую аудиторию.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Украинцы дали ответ протестующим польским фермерам. Сгоревшие грузовики и тракторы свозят на границу

      Главу Международного союза биатлонистов заподозрили в коррупции

      Россияне стали реже покупать новые автомобили

      Путин подловил Блинкена на словах о бегстве его деда из России

      Директора «Ленкома» выписали из больницы

      Volkswagen и Audi отзовут сотни тысяч машин из-за рисков возгорания

      Бывший президент IIHF рассказал об отношении к Овечкину

      Газманов рассказал о мечте встретиться с великими полководцами

      В США заявили о невозможности победы Украины над Россией

      Западный наемник ВСУ заявил о нехватке снарядов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше