Путин подловил Блинкена на словах о бегстве его деда из России

Путин подловил госсекретаря США Блинкена на словах о бегстве его деда из России

Российский лидер Владимир Путин мастерски подловил госсекретаря США Энтони Блинкена на словах о бегстве его прадеда из России в начале XX века. Об этом пишет турецкое издание dikGAZETE.

Во время интервью Путина журналисту Павлу Зарубину президент ловко уколол госсекретаря, ранее рассказывавшего, что его прадед сбежал из России в 1904 году. Глава государства назвал Блинкена «нашим парнем», так как тот против своей воли поддержал тезисы об истории Украины.

«Если посмотреть на то, что сказал госсекретарь США, многое становится понятным. Например, у нас в архивах есть информация, прадед Энтони Блинкена фактически покинул Российскую империю. Он родился где-то в Полтавской губернии, затем жил и уехал из Киева... И если Блинкен говорит, что его предок бежал из России от еврейских погромов, то по крайней мере он заявил, что в 1904 году Украины не было. Похоже, Блинкен — наш парень», — сказал Путин.

В материале отмечается, что ирония Путина была настолько тонкой, что американские политики даже ее не поняли.

Ранее в США заявили о растущей популярности Путина после интервью журналисту Такеру Карлсону. Реакция Запада на интервью только увеличила популярность политика, а также распространила его взгляды на широкую аудиторию.