«Все к оружию! На защиту революции!» Что Россия празднует 23 февраля на самом деле?

23 февраля в России, Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане отмечается «День защитника Отечества». В разные годы этот праздник назывался по-разному: с 1922 года как День Красной армии, с 1946 — День Советской армии, с 1949 по 1992 — День Советской армии и Военно-морского флота. «Лента.ру» рассказывает историю праздника и почему его отмечают именно 23 февраля.

В каком году появился День защитника Отечества

Формально днем создания Красной армии считается 28 января (15 января по старому стилю) 1918 года. В этот день был опубликован Декрет Совета народных комиссаров об образовании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) на добровольных началах, который предписывал: «Воины Рабоче-крестьянской Красной армии состоят на полном государственном довольствии и сверх сего получают 50 рублей в месяц. Нетрудоспособные члены семей солдат Красной армии, находившиеся ранее на их иждивении, обеспечиваются всем необходимым по местным потребительным нормам».

Спустя год, 10 января 1919 года, председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский предложил ВЦИК отпраздновать первую годовщину ее создания, но его ходатайство пришло в аппарат ведомства с опозданием и поэтому потеряло всякий смысл. Однако через несколько дней, 24 января 1919 года, председатель президиума исполкома Моссовета Лев Каменев выступил с идеей совместить день создания Красной армии с Днем красного подарка (день, когда благодарные советские граждане дарили подарки бойцам и командирам РККА), который праздновали 17 февраля.

Но в 1919 году эта дата выпала на понедельник, поэтому праздник перенесли на следующее воскресенье, которое пришлось на 23 февраля. Официально он стал отмечаться как день рождения Красной армии с 27 января 1922 года, когда президиум ВЦИК постановил:

В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)

Широко распространенная среди некоторой части населения версия, что в этот день в 1918 году на Восточном фронте Первой мировой войны ничего не происходило, не соответствует действительности. Скорее всего, такая трактовка идет от выступления народного комиссара по военным и морским делам СССР Климента Ворошилова, который в 1933 году на торжественном собрании в ознаменование 15-летней годовщины Красной Армии вдруг сказал: «Кстати сказать, приурочивание празднества годовщины к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами».

На самом деле празднование этой даты связано с драматическими событиями последних недель участия России в Первой мировой войне. 18 февраля 1918 года, нарушив условия перемирия, германские и австро-венгерские войска начали широкомасштабное наступление по всему Восточному фронту. Поскольку Русская императорская армия находилась в состоянии коллапса и окончательно разложилась, войска противника продвигались на Петроград, почти не встречая организованного сопротивления.

В этих условиях 22 февраля 1918 года Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Лениным опубликовал воззвание «Социалистическое отечество в опасности».

«Социалистическое отечество в опасности!» В этих условиях 22 февраля 1918 года Совет народных комиссаров во главе с Владимиром Лениным опубликовал декрет-воззвание «Социалистическое отечество в опасности!». В документе предписывалось: «Все силы и средства страны целиком предоставляются на дело революционной обороны. Всем Советам и революционным организациям вменяется в обязанность защищать каждую позицию до последней капли крови. Рабочие и крестьяне Петрограда, Киева, всех городов, местечек, сел и деревень по линии нового фронта должны мобилизовать батальоны для рытья окопов под руководством военных специалистов. В эти батальоны должны быть включены все работоспособные члены буржуазного класса, мужчины и женщины, под надзором красногвардейцев; сопротивляющихся — расстреливать. Все издания, противодействующие делу революционной обороны и становящиеся на сторону немецкой буржуазии, а также стремящиеся использовать нашествие империалистических полчищ в целях свержения Советской власти, закрываются; работоспособные редакторы и сотрудники этих изданий мобилизуются для рытья окопов и других оборонительных работ».



Американский историк Ричард Пайпс в своей монографии «Большевики в борьбе за власть» отмечал, что именно «отсюда пошла практика принудительного труда, которая впоследствии применялась к миллионам граждан страны».

Народный комиссар по военным делам Лев Троцкий на параде на Красной площади. Фото: General Photographic Agency / Getty Images

Каким событиям посвящена дата

Одновременно с этим было опубликовано воззвание военного главнокомандующего Николая Крыленко, которое заканчивалось словами:

Все к оружию! На защиту революции!

После обнародования этих воззваний началась массовая запись добровольцев в ряды Красной армии — именно с 23 по 25 февраля 1918 года был самый большой их приток. В эти дни в Москве, Петрограде и других крупных городах Советской России прошли многочисленные митинги, на которых агитаторы убеждали трудящихся грудью встать на защиту завоеваний революции и дать отпор «полчищам буржуазно-империалистической Германии».

В тот же день 23 февраля 1918 года в газете «Правда» на первой полосе вышла редакционная статья с призывом: «Немецкие генералы организовали ударные батальоны и врасплох, без предупреждения напали на нашу армию, мирно приступившую к демобилизации. Но уже сопротивление организуется. Оно растет и будет расти с каждым днем. Все наши силы отдадим на отпор германским белогвардейцам. Рабочие, крестьяне, солдаты! На защиту Советской республики! Все немедля в ряды Красной армии социализма!»

Все утверждения, что 23 февраля 1918 года на фронте было полное затишье и ничего серьезного не происходило, тоже не соответствуют действительности. Помимо боев под Псковом и Гдовом, в этот день вблизи железнодорожной станции Кейла под Ревелем (нынешним Таллином) эстонские красноармейцы оказали решительное сопротивление немецким войскам и на сутки задержали их дальнейшее продвижение в сторону Нарвы и Петрограда.

Одновременно шли тяжелые бои между наступающими частями кайзеровский войск Германии и небольшим отрядом латышских стрелков под Валкой на границе между Латвией и Эстонией. Однако официальная версия советской историографии, начиная с «Краткого курса истории ВКП(б)» 1938 года, утверждала, что учреждение празднования дня рождения Красной армии связано с тем, что 23 февраля 1918 года части новообразованной Красной армии остановили немецкое наступление к Петрограду на подступах к Пскову и Нарве.

Матросы ВМФ СССР принимают воинскую присягу в День Советской армии и Военно-морского флота, 1964 год Фото: ТАСС

История названия

За те сто лет, что существует праздник 23 февраля, его название неоднократно менялось. С 1922 года он именовался Днем Красной армии, с 1946-го, когда РККА переименовали в Советскую армию, — Днем Советской армии, в 1949 году праздник вновь переименовали в День Советской армии и Военно-морского флота. На основании Федерального закона от 13 марта 1995 года «О Днях воинской славы в России» 23 февраля официально стало называться Днем победы Красной армии над немецкими кайзеровскими войсками (1918 год) — Днем защитников Отечества.

23 февраля — выходной или рабочий день

С 2002 года 23 февраля является нерабочим днем. Последнее до нынешнего времени изменение названия праздника произошло в 2006 году: 23 февраля получил современное название День защитника Отечества.