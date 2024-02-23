Россияне оценили работу Путина

ФОМ: 82 % россиян довольны работой президента Путина

Большинство россиян считают, что президент страны Владимир Путин хорошо справляется со своими обязанностями. Граждане оценили работу главы государства в рамках опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

В исследовании приняли участия 1,5 тысячи совершеннолетних россиян из 104 населенных пунктов в 53 субъектах России. Еженедельный опрос проводился в период с 16 по 18 февраля 2024 года.

82 процента респондентов заявили, что относятся к деятельности Путина скорее положительно — относительно предыдущей недели результат остался прежним. Еще 80 процентов отметили, что доверятся нынешнему президенту — минус три процента за неделю.

Ранее общение Путина с жителями Чувашии, которые прождали его пять часов, попало на видео. На кадрах можно увидеть несколько десятков россиян, окруживших президента.