Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:00, 23 февраля 2024Россия

Россияне оценили работу Путина

ФОМ: 82 % россиян довольны работой президента Путина

Фото: Alexander Kazakov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Большинство россиян считают, что президент страны Владимир Путин хорошо справляется со своими обязанностями. Граждане оценили работу главы государства в рамках опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

В исследовании приняли участия 1,5 тысячи совершеннолетних россиян из 104 населенных пунктов в 53 субъектах России. Еженедельный опрос проводился в период с 16 по 18 февраля 2024 года.

82 процента респондентов заявили, что относятся к деятельности Путина скорее положительно — относительно предыдущей недели результат остался прежним. Еще 80 процентов отметили, что доверятся нынешнему президенту — минус три процента за неделю.

Ранее общение Путина с жителями Чувашии, которые прождали его пять часов, попало на видео. На кадрах можно увидеть несколько десятков россиян, окруживших президента.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления

      Стала известна дата выхода нового альбома Аллы Пугачевой в России

      Россияне оценили работу Путина

      Делегация Израиля отправилась в Париж для консультаций по сделке с ХАМАС

      Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы

      Американский танк Abrams был замечен под Авдеевкой и попал на видео

      Сергей Лазарев помог с квартирой «диско-бабушке» из Сыктывкара

      Более сотни авто попали в ДТП из-за гололеда

      Котенок залез на турецкого политика на совещании и попал на видео

      Байден заявил о намерении США добиться снижения доходов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше