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20:21, 22 февраля 2024Россия

Общение Путина с прождавшими его пять часов россиянами попало на видео

Зарубин опубликовал кадры общения Путина с россиянами, ждавшими его пять часов

Общение президента России Владимира Путина с жителями Чувашии, которые прождали его пять часов, попало на видео. Соответствующий ролик опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

На кадрах видно несколько десятков людей, которые обступили главу государства. У некоторых из них в руках флаги России. Также рядом находятся операторы с камерами.

Журналист спросил одну из россиянок, долго ли местные жители ждали. Она ответила, что стояли они пять часов, отметив, что ждали даже дети.

22 февраля Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160М. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что маршрут полета является военной тайной.

Затем глава государства проехал по новой трассе М-12 «Восток» за рулем «КамАЗа». Отмечается, что на грузовике глава государства поехал на встречу с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями фур.

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      Никита Абрамов
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