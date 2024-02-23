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13:08, 23 февраля 2024Мир

В Австралии выразили уверенность в победе России в СВО

Кевин: можно с уверенностью утверждать, что Россия уже победила в СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Провал украинского наступления, а также освобождение Артемовска и Авдеевки указывают на слабость Вооруженных сил Украины (ВСУ) и возрастающее давление российских войск. Об этом заявил австралийский эксперт в области международной политики Тони Кевин, передает ТАСС.

«Можно с уверенностью утверждать, что Россия уже победила в военной операции на Украине», — заявил Кевин.

По его мнению, Киев очень ослаб, экономика, энергетика и транспортная инфраструктура страны почти разрушены, да и само государство деморализовано. Запад, отмечает эксперт, уже не способен сохранять прежние объемы финансовой и военной помощи. Вооруженные силы Украины были фактически разгромлены и блокированы российскими войсками, добавил Кевин.

«И хотя сейчас линия фронта выглядит довольно стабильной, но очевидно, что Россия неуклонно продвигается вперед», — отметил эксперт.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предрек массовое бегство ВСУ после разгрома в Авдеевке. Оставление города, отметил он, было связано с нехваткой боеприпасов, а также с превосходством российской армии.

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