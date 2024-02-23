Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:55, 23 февраля 2024Мир

В США предрекли массовое бегство ВСУ после оставления Авдеевки

Риттер: ВСУ ждет массовое бегство, аналогичное произошедшему в Авдеевке

Фото: Reuters

Во многих городах Украины вскоре произойдет такое же бегство бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ), как и в Авдеевке, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Его цитирует РИА Новости.

По мнению Риттера, массовое бегство ждет и другие позиции ВСУ. «Авдеевка не единичная ситуация, это будет повторяться снова и снова, поскольку ВСУ больше не смогут организовывать сплоченную оборону», — отметил он.

На этом, считает эксперт, специальная военная операция завершится, так как цель демилитаризации будет достигнута.

Риттер подчеркнул, что оставление Авдеевки украинскими войсками было связано с нехваткой боеприпасов и отсутствием адекватной противовоздушной обороны, а также с превосходством российской армии. По мнению эксперта, это свидетельствует о «начале конца».

Ранее аналитик Defense Express Иван Киричевский рассказал, что подразделения ВСУ в Авдеевке аврально покидали свои позиции после того, как российским войскам всего за несколько часов удалось осложнить их положение. В результате бегства, отметил он, у Киева до сих пор нет точных данных о потерях.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бойцы чудом спаслись на багги от беспилотника ВСУ. Как им удалось обмануть оператора FPV-дрона?

      Во Франции обвинили Киев в провалах ВСУ на фронте

      В США предрекли массовое бегство ВСУ после оставления Авдеевки

      Российского хоккеиста признали звездой дня в НХЛ

      Пассажир самолета попытался лишить попутчика жизни оружием из шариковых ручек

      Диетолог назвала способы набрать мышечную массу без яиц и мяса

      Путин пообещал обсудить увеличение суточных для водителей

      Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках ВСУ над Курской областью

      В Горловке при обстреле ВСУ пострадали мирные жители

      В России рассказали о готовящемся «проукраинском шабаше» в ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше