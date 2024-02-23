Риттер: ВСУ ждет массовое бегство, аналогичное произошедшему в Авдеевке

Во многих городах Украины вскоре произойдет такое же бегство бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ), как и в Авдеевке, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Его цитирует РИА Новости.

По мнению Риттера, массовое бегство ждет и другие позиции ВСУ. «Авдеевка не единичная ситуация, это будет повторяться снова и снова, поскольку ВСУ больше не смогут организовывать сплоченную оборону», — отметил он.

На этом, считает эксперт, специальная военная операция завершится, так как цель демилитаризации будет достигнута.

Риттер подчеркнул, что оставление Авдеевки украинскими войсками было связано с нехваткой боеприпасов и отсутствием адекватной противовоздушной обороны, а также с превосходством российской армии. По мнению эксперта, это свидетельствует о «начале конца».

Ранее аналитик Defense Express Иван Киричевский рассказал, что подразделения ВСУ в Авдеевке аврально покидали свои позиции после того, как российским войскам всего за несколько часов удалось осложнить их положение. В результате бегства, отметил он, у Киева до сих пор нет точных данных о потерях.