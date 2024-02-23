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17:15, 23 февраля 2024Экономика

В Европе признали рост российского ВПК вопреки санкциям

Еврокомиссия признала рост ВПК России на 30-40 % вопреки санкциям

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Рост ключевых отраслей военно-промышленного комплекса (ВПК) России в прошлом году составил 30-40 процентов по сравнению с 2021-м. Еврокомиссия признала увеличение показателей в документе, который она распространила в связи с введением 13-го пакета антироссийских санкций

Европейское ведомство отметило, что вопреки санкциям быстрый рост затронул металлообработку, транспортную сферу, производство электронных и оптических приборов.

В очередной ограничительный перечень Евросоюза (ЕС) вошли 194 физических и юридических лица. Таким образом, общее число подсанкционных лиц организаций превысило две тысячи.

Известно, что ЕС включил в список иностранные компании, которые поддерживают ВПК России в обход запретов. Эти предприятия находятся в Китае, Индии, Турции, Сербии, Казахстане и других странах.

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      Мария Борисова
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