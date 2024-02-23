В iPhone 15 начал сбоить Bluetooth

MacRumors: пользователи iPhone 15 жалуются на сбои в работе Bluetooth

Некоторые пользователи iPhone 15 жалуются на сбои в работе Bluetooth. О том, что у владельцев новой модель появилась проблема, сообщает портал MacRumors со ссылкой на комментарии на форумах.

По словам пользователей, iPhone 15 теряет связь с другими устройствами при подключении по Bluetooth. Проблемы начинаются в том числе при соединении с автомобилямми, умными часам, наушникам и прочей техникой.

«С момента обновления до iOS 17 я часто теряю связь по Bluetooth со своей машиной при звонках. Когда я звоню по громкой связи, через несколько секунд Bluetooth отключается, и мне приходится вручную переключаться на динамик в моем iPhone», — рассказал один из владельцев. Другой пользователь добавил, что проблемы появляются при подключении к наушникам AirPods Max и Beats Studio Buds.

Ранее сообщалось, что компания Apple добавила в iPhone 15 расширенные настройки аккумулятора. Они появились в бета-версии iOS 17.4. Теперь помимо данных о состоянии аккумулятора пользователи смогут посмотреть количество циклов перезарядки.