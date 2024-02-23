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18:42, 23 февраля 2024Силовые структуры

В Красноярске раскрыли убийство 25-летней давности из-за долга в 20 тысяч рублей

Следователи нашли убийцу семьи из Красноярска спустя 25 лет после преступления

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Красноярске следователи раскрыли убийство, произошедшее 25 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Следственного управления Следственного комитета (СУСК) по региону.

По данным следствия, в 1998 году обвиняемый задолжал своему знакомому денежную сумму в размере 20 миллионов (неденоминированных) рублей. Не желая отдавать долг, убийца расстрелял мужчину и его семью, после чего вывез и спрятал их тела.

Спустя 25 лет в совершении преступления обвинили 55-летнего жителя Красноярска. Расследованием занимался третий следственный отдел (по расследованию преступлений прошлых лет) первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Обвиняемый признал свою вину, а также рассказал об обстоятельствах убийства и показал место, где спрятаны тела. В указанной точке, на дачном участке, правоохранительные органы обнаружили кости двух взрослых и одного ребенка, а также их личные предметы и одежду. Экспертиза подтвердила принадлежность останков членам семьи, пропавшей в 1998 году.

Не желая возвращать деньги, 30 мая 1998 года обвиняемый, вооружившись обрезом охотничьего ружья и газовым пистолетом, переделанным под стрельбу боевыми патронами, пришел в квартиру к знакомому и хладнокровно расстрелял главу семейства, его супругу и их малолетнюю дочь. Дождавшись наступления темноты, он погрузил тела убитых членов семьи в кузов своего мотороллера и вывез их на дачный участок его тестя на территории микрорайона «Водники» в Свердловском районе..., где закопал в землю

сообщение СУСК

Ранее следователи раскрыли подробности убийства отца главы пресс-службы патриарха Кирилла Романа Легойды.

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      Анастасия Астахова
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