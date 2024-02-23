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13:01, 23 февраля 2024Силовые структуры

В Петербурге предъявлено обвинение организатору и исполнителю убийства адвоката

Кадр: Telegram-канал «Следком»

В Санкт-Петербурге предъявили обвинение организатору и исполнителю убийства адвоката, застреленного в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в Telegram.

Ранее судимому Андрею Артюхину и Гинтерасу Рагаускасу предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям «Убийство» и «Организация убийства по найму». Следствие запросило у суда избрать в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие установило что план об убийстве адвоката Виктора Патрушева возник у Рагаускаса еще в августе 2023 года. До этого у мужчин возник спор по вопросу прав на объект недвижимости. Рагаускас предложил пять миллионов рублей Артюхину, чтобы тот расправился с адвокатом. Также исполнитель получил пистолет и все данные для слежки за жертвой.

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Артюхин следил за Патрушевым в течение долгого времени, выбирая удобный момент для совершения преступления. Однако 20 февраля 2024 года он перепутал жертву с его личным водителем, так как стрелял в голову сзади и не мог видеть лица.

О задержании организатора и исполнителя преступления стало известно в ночь на 23 февраля.

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      Алиса Дмитриева
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