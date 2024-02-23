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06:45, 23 февраля 2024Мир

В Польше предупредили США о реакции союзников на отказ выделить помощь Киеву

МИД Польши: союзники разочаруются в США, если они не выделят помощь Украине
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский предупредил, что союзники разочаруются в США, если власти страны откажутся выделить новую помощь Украине. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

Министр отметил, что это обернется «далекоидущими последствиями» для американских альянсов. По его словам, некоторые союзники могут начать разрабатывать собственное ядерное оружие, чтобы подстраховаться.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет плана Б на случай, если США не предоставят помощь. Он указал, что отсутствие западной помощи приведет к тому, что украинская армия будет нести все больше потерь.

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      Марина Совина
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