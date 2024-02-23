В ВСУ пожаловались на безостановочные атаки России в зоне СВО

Sky News: в ВСУ сообщили о безостановочном штурме позиций со стороны России

Российская армия безостановочно штурмует позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом украинский военнослужащий сообщил каналу Sky News.

По его словам, атаки продолжаются беспрерывно, а на каждый выпущенный ВСУ снаряд приходится десять со стороны России. «Они штурмуют наши позиции, прорывая колючую проволоку, чтобы через нее пройти», — пожаловался он.

Боец добавил, что противник применяет различные виды вооружения. «У них есть свои самолеты, вертолеты, лазерные бомбы, "Грады". Они используют все вдоль нашей линии фронта», — сказал он.

Ранее российские войска нанесли удар по подконтрольному Киеву поселку Курахово в Донецкой Народной Республике. В ходе атаки были ликвидированы четверо колумбийских наемников.

