Ветеран разведки объяснил бессмысленность заявлений о наступлении ВСУ

Ветеран разведки Клупов: у ВСУ под началом Сырского нет сил ответить на удар РФ

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) под руководством главкома ВСУ Александра Сырского нет сил и средств для ответного удара против наступающих ВС России. Об этом заявил Ura.ru ветеран военной разведки, участник войны в Афганистане, Герой России, полковник Рустем Клупов.

Он пояснил, что переход в наступление на наступающего противника начинается с контрудара, для успешной реализации которого необходимо создать благоприятные условия. В частности, уточнил Клупов, необходимо остановить наступающего противника, нанести ему огневое поражение, уничтожить или надежно изолировать его резервы. Кроме того, добавил он, при этом нужно иметь достаточно своих свежих сил для развития наступления из удачного контрудара. «Ни одного условия из этого у ВСУ сегодня нет, поэтому говорить об их наступлении, мягко говоря, преждевременно и бессмысленно», — подытожил полковник.

Он также усомнился, что ВСУ смогут «собрать ударный кулак» к лету, когда ВС РФ будут на рубеже Днепра. Клупов допустил, что украинские войска смогут сформировать до 10-15 новых бригад, однако, подчеркнул он, «их боевые потенциалы будут снижены из-за нехватки вооружения».

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что новое наступление может начаться в конце мая — начале лета.