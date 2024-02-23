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13:18, 23 февраля 2024Россия

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин опустился на колено и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool, который ведут входящие в кремлевский пул журналисты агентства РИА Новости.

На опубликованном видео глава государства, находясь в Александровском саду, опускается на колено и поправляет ленту на цветах Могилы Неизвестного Солдата, после чего чтит память минутой молчания.

Ранее Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что бойцы специальной военной операции (СВО) являются подлинными героями России.

Он указал, что участники СВО сражаются за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу, защищая Россию. «Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги», — сказал российский лидер.

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      Анастасия Астахова
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