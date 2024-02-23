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22:48, 23 февраля 2024Мир

Во Франции заявили об изменении настроения в ГА ООН насчет Украины

FP: настроения в ГА ООН по поводу взгляда Киева на «справедливый мир» изменились

Фото: Kay Nietfeld / dpa

Настроения в Генассамблее ООН насчет Украины и ее взгляда на «справедливый мир» за год изменились. Об этом пишет агентство France Press (FP), ссылаясь на источник.

ГА ООН в 2023 году приняла подготовленную Западом антироссийскую резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Генассамблея подчеркивала необходимость достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН. За резолюцию тогда голосовала 141 страна, семь были против, 32 воздержались.

При этом за год «настроения в Генассамблее ООН изменились», рассказал агентству дипломатический источник. В статье также сказано, что арабские страны «будут помнить», что Украина ранее воздержалась от голосования за резолюцию ГА ООН, которая требовала немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС.

В январе сообщалось, что Еврокомиссия проверит законодательство Украины на предмет соответствия европейским нормам в рамках подготовки к переговорам о членстве Киева в ЕС.

Японские СМИ в прошлом году назвали высокий уровень коррупции на Украине наиболее тревожным аспектом членства Украины в Евросоюзе. Журналисты также допустили, что ажиотаж вокруг переговоров о присоединении может вскоре смениться разочарованием от финансовых проблем и коррупции на Украине.

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      Марина Совина
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