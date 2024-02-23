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10:12, 23 февраля 2024Бывший СССР

Западный наемник ВСУ заявил о нехватке снарядов

Наемник ВСУ заявил, что фронт «сыпется со всех сторон» из-за нехватки снарядов

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Англоговорящий наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о нехватке снарядов, из-за чего «фронт сыпется со всех сторон». Его обращение опубликовал Telegram-канал «Зеркало недели».

Западный наемник сообщил, что ВСУ страдают из-за задержек поставок вооружения. Он заявил, что западные политики должны срочно выделить военную помощь Киеву. Мужчина признался, что отказался от южноафриканского происхождения и представляется всем гражданином Великобритании, так как ЮАР поддерживает Россию.

«Мне стыдно быть западным человеком. О чем вы думаете, когда выдаете по капле и вообще прекращаете передачу Украине необходимых боеприпасов? — обратился наемник к западным лидерам. — Чего вы хотите достичь?».

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Ранее в украинских СМИ прошла информация, что ВСУ вынужденно экономно расходуют боеприпасы и сокращают количество обстрелов. Также премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в уже в марте марте нехватка снарядов скажется на ситуации на фронте.

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      Алиса Дмитриева
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