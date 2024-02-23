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04:27, 23 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский оценил план Трампа по разрешению конфликта на Украине за сутки

Зеленский: Трамп не сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа

Фото: Wolfgang Rattay / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский счел нереализуемым план бывшего президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта с Россией за сутки. На эту тему он высказался в интервью телеканалу Fox News.

Зеленский предупредил американского политика, что ему не удастся «решить эту трагедию» с ним. Кроме того, он вновь призвал Трампа приехать на Украину, чтобы поговорить о конфликте. «Пусть приезжает, я ему объясню, он мне объяснит, может, у него есть идеи. Пусть приезжает и, я думаю, после этого он переменит свою позицию», — заявил глава государства.

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      Марина Совина
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