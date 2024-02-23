Журова оценила возможное начало Аршавиным политической карьеры

Журова усомнилась в возможном начале Аршавиным политической карьеры

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила возможное начало бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным политической карьеры. Ее слова приводит Sport24.

Она усомнилась в том, что экс-игрок примет такое решение. «Он должен пройти все стадии выборов, выбрать регион, представлять партию. Это не быстрый процесс. Нужно ли это самому Аршавину? Нужно узнать его мнение», — заявила Журова.

Депутат также напомнила о том, что Аршавин придется публиковать все свои доходы. По ее мнению, бывший футболист может этого не захотеть.

Аршавин в составе «Зенита» трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Также Аршавин играл за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».