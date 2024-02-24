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10:15, 24 февраля 2024Россия

64-летний москвич облился кипятком и шесть дней отказывался от госпитализации

Shot: житель Москвы облился кипятком и шесть дней отказывался от госпитализации

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Житель северо-востока Москвы облился кипятком и шесть дней отказывался от госпитализации. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

64-летний мужчина в квартире на Федоскинской улице опрокинул на себя кипящую воду, пока готовил ужин. Его сожительница несколько дней просила его обратиться к врачам, но горожанин отказывался.

Через некоторое время ему стало плохо. В итоге женщина вызвала скорую помощь, мужчину доставили в больницу № 36 имени Иноземцева с ожогами III степени. Медики боролись за жизнь москвича, но спасти его не смогли.

Ранее сообщалось, что мужчина с лишним весом застрял в ванне с кипятком и получил тяжелые ожоги в Москве в квартире жилого дома на Открытом шоссе.

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      Анна Щербакова
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