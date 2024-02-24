Австралия объявила о новых антироссийских санкциях

Вонг: Австралия ввела новые санкции против 55 человек и 37 организаций из России

Правительство Австралии ввело новые санкции против 55 человек и 37 организаций. Об этом заявила глава МИД страны Пенни Вонг, сообщается на сайте ведомства.

Новые рестрикции направлены в отношении объектов в российском оборонном, энергетическом, медиа- и горнодобывающем секторах, а также организаций, связанных с «российскими закупочными сетями» в Белоруссии, Иране и Северной Корее.

Ранее США дополнили санкционный список 250 российскими физлицами и юрлицами с целью помешать спецоперации (СВО). Согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена, Вашингтон попытается сделать все, чтобы конфликт на Украине стал «стратегическим поражением» Москвы.

Минфин США включил в новый пакет санкций ряд российских банков и Национальную систему платежных карт, которая является оператором российских карт «Мир». Под рестрикции попали «Авангард», «Ростфинансбанк», «Челиндбанк», «Быстробанк», «Датабанк», «Модульбанк».