Белый дом заявил о сложностях с конфискацией российских активов

Белый дом заявил о сложностях с конфискацией замороженных российских активов

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты столкнулись со сложностями с конфискацией замороженных Западом суверенных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я просто хочу донести, что это сложно и не так просто, как может показаться. У меня нет никаких новых объявлений», — сказала она.

Жан-Пьер отметила, что после начала специальной военной операции на Украине Вашингтон вместе со своими западными союзниками смог быстро заморозить около 300 миллиардов долларов. По ее словам, дальнейшие действия с этими средствами осложняются тем, что большинство активов хранятся не в Соединенных Штатах.

Ранее стало известно, что десять западных экспертов из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США признали конфискацию замороженных российских активов законной. Юристы утверждают, что конфискация активов суверенного государства не противоречит международному праву, так как Россия сама нарушила его нормы. Поэтому они рекомендовали государствам, в которых хранятся заблокированные активы, передать их международному механизму, чтобы он депонировал деньги, а затем передал их Украине.