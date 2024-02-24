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02:27, 24 февраля 2024Мир

Белый дом заявил о сложностях с конфискацией российских активов

Белый дом заявил о сложностях с конфискацией замороженных российских активов
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты столкнулись со сложностями с конфискацией замороженных Западом суверенных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я просто хочу донести, что это сложно и не так просто, как может показаться. У меня нет никаких новых объявлений», — сказала она.

Жан-Пьер отметила, что после начала специальной военной операции на Украине Вашингтон вместе со своими западными союзниками смог быстро заморозить около 300 миллиардов долларов. По ее словам, дальнейшие действия с этими средствами осложняются тем, что большинство активов хранятся не в Соединенных Штатах.

Ранее стало известно, что десять западных экспертов из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США признали конфискацию замороженных российских активов законной. Юристы утверждают, что конфискация активов суверенного государства не противоречит международному праву, так как Россия сама нарушила его нормы. Поэтому они рекомендовали государствам, в которых хранятся заблокированные активы, передать их международному механизму, чтобы он депонировал деньги, а затем передал их Украине.

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      Марина Совина
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