Чеченский политик c гордостью отнесся к попаданию под санкции США

Чеченский министр Дудаев заявил, что гордится попаданием под санкции США

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что гордится попаданием под санкции США. Его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что он «горд и счастлив», что США внесли его в санкционный список.

«Плевать я хотел на политику сатанистского руководства США», — уточнил Дудаев.

Министр отметил, что объявление санкций «от центрального сатанистского государства, от лоббистов сатанизма во всем мире» — индикатор эффективности его деятельности в команде Ахмата-Хаджи Кадыров.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон вводит более 500 санкций против России. Также отмечалось, что будут ведены экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций «за оказание скрытой поддержки российской военной машины».