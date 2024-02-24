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22:59, 24 февраля 2024Мир

Дипломат рассказал о подготовке Запада к «ближневосточному сценарию» на Украине

Посол Мирошник: Запад не рассчитывал на защиту России жителей Донбасса
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Запад не рассчитывал на помощь России жителям Донбасса. Его слова приводит РИА Новости.

Мирошник рассказал, что два года назад ситуация в Донбассе готовилась к «ближневосточному сценарию». По его словам, Киев надеялся «с пятикратным превосходством» взять верх над этими территориями.

«У них (западных стран — прим. "Ленты.ру") была надежда, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса, а просто промолчит. В западных кулуарах такой вариант развития событий назывался "хорватский сценарий"», — добавил дипломат.

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      Марина Совина
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