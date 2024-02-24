Госдеп предостерег компании от ведения бизнеса в России

Госдеп США опубликовал предостережение работающим в России компаниям

Госдеп США предостерег компании от ведения бизнеса в России из-за введенных Вашингтоном санкций. Об этом говорится в руководстве, составленном в ведомстве с участием Минфина, Минторга и Минтруда США.

Уточняется, что бизнес рискует подвергнуться гражданским и уголовным наказаниям в попытках преодолеть санкции, экспортный контроль и ограничения на импорт, введенные в отношении России США, их союзниками и партнерами.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что Вашингтон вводит более 500 санкций против России. Также отмечалось, что будут ведены экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций «за оказание скрытой поддержки российской военной машины».