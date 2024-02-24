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17:47, 24 февраля 2024Спорт

Губерниев оценил перепалку Большунова и Степановой

Комментатор Губерниев: сейчас самое время для спортсменов заявлять о себе

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил перепалку между российскими лыжниками Александром Большуновым и Вероникой Степановой. Его слова приводит Sport24.

«Саша — великий и более скромный, по-другому воспитан и старше Степановой. Могу только одно сказать Большунову: Саша, жги!» — заявил журналист. Он подчеркнул, что сейчас самое время для спортсменов заявлять о себе постоянно и продолжать шоу.

23 февраля Степанова заявила, что Большунов не хочет побеждать красиво и дает скучные интервью. Большунов в интервью «Чемпионату» ответил, что многие люди писали ему и извинялись за слова лыжницы.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. Также на его счету четыре серебра и две бронзы Игр. Степанова — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете.

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      Анастасия Борисова
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